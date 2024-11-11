وزير الشباب يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة التعاون الثنائي بالطب الرياضي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدي القاهرة، والوفد المرافق لها، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في المجالات الشبابية والرياضية، وتوسيع آفاق الشراكة وخاصة في مجال الطب الرياضي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة، من خلال تبادل الخبرات والكوادر، وتنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل الزيارات بين الشباب المصري والفنلندي، كما تناول اللقاء تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال الشراكة الثنائية والعمل علي تطوير معدات الطب الرياضي في مصر.

واتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تم التوافق عليها.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر وفنلندا، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الشبابية والرياضية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل لكلال الشعبين.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتعمل على بناء شباب واعي ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن التعاون مع دولة فنلندا في هذا المجال سيساهم في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

ومن جانبها، أشادت سفيرة فنلندا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، معربةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير قطاع الشباب والرياضة، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين البلدين.