صلاح بيصار ناعيا كمال خليفة: لم يترك معرضا إلا أضاء عليه

نعى الفنان والناقد التشكيلى صلاح بيصار، الفنان التشكيلى كمال خليفة، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين ، بشكل مفاجىء مما أحدث صدمة وحزن شديد فى الوسط التشكيلى، بعد ما نشر على صفحته الشخصية "فيس بوك" منذ قليل: ونكمل غدا إن شاء الله أحبكم".

وودع "بيصار" الفنان كمال خليفة بكلمات مؤثرة نشرها على صفحته عبر "فيس بوك": " وداعا المثقف الفنان كمال خليفة ..مقريزى مسالك ومعارض الفن والإبداع ، سبحان الله ..ودع الحياة الفنان كمال خلفيه ..رحل فى هداة الليل اليوم بعد أن أكمل رحلته مع جولة المعارض بالقاهرة ..والتى كانت بمثابة واجب وطقس دائم .. لم يترك معرضا الا أضاء عليه ..ولم يترك فنانا من رموزا الراحلين الا وكانت صفحته نافذه على عالمه ".

وتابع: "كان معنا فى افتتاح معرض الصديق الراحل طراوى ..وبالأمس مساء كان مع صديقه وصديقنا عمر الفيومى فى زيارة لمعارض الموسم التشكيلى الحالى.. وبعد أن تركه الفيومى انطلق إلى الاتيليه.. كعادته.. ورحل إلى بيته بشبرا مودعا الحياة.. وداعا كمال خليفة.. مقريزى مسالك ومعارض الفن والإبداع ".

وعلق "بيصار" على صوره له مع الراحل: "الصورة ..كمال الراحل العزيز فى شبابه فى بيت الشاعر فؤاد حداد ابو العامية المصرية ورواءع ترجمات الشعر" .