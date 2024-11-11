رئيس برلمانية الوفد بـ"الشيوخ": وزير التعليم أثبت أنه "بشرة خير" وقدم مصوغات نجاحه أمام الجميع

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بخروج دراسة استراتيجية من مجلس الشيوخ عن النهوض بمنظومة التعليم يشارك فيها وزير التربية والتعليم ووزير الزراعة ووزير الإسكان وهيئة الأبنية التعليمة تضع حلولا تستمر لمدة 30 عاما تضمن عودة الريادة للتعليم المصري الذي غزا العالم وحقق نجاحات غير مسبوقة.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلي استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، أننا منذ 50 عاما كنا حقل تجار بخصوص العملية التعليمية مرة شيل الصف السادس الابتدائي لا رجع الصف السادس الابتدائي، الثانوية العامة سنتين لا الثانوية العامة سنة واحدة، حط البابل شيت لارجع المقالي والتابلت، هل يستقيم ذلك.. والآن لا حديث في الدوائر إلا عن خطة الوزير الجديد الذي حقق الانضباط وقضي علي ظاهرة الكثافة السكانية والتي وصلت في دائرتي في دكرنسس بالدقهلية ونبت الكثافة من 72 إلي 48 طالبا، وأصبح الحضور بنسبة 80 % وهذا شيء عظيم.

وشدد طارق عبد العزيز،على أن الوزير الجديد قدم بطريقة غير جيدة في الإعلام ولكنه تفوق وحقق نجاحات تشهد له، ولكنه أثبت بأنه بشرة خير وقدم مصوغات نجاحه أمام الجميع.

وتابع رئيس برلمانية الوفد طول عمرنا بلدنا بتصدر مدرسين علموا دول الخليج السعودية والكويت والإمارات ولدينا خريجون كثر من الآداب والتربية ولا بد من دعم هذا التوجه بعودة تصدير التعليم وتصدير المدرسين سفراء للتعليم خارج مصر.