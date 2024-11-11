محافظ البحيرة تواصل جولاتها المفاجئة بتفقد عدد من المدارس بوادي النطرون

أجرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمركز وادي النطرون.

ضمن الجولات الميدانية المفاجئة التى تقوم بها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة إنضباط العملية التعليمية.

وتفقدت مدرسة الشهيد خالد عبد الله الابتدائيه بقرية كفر داوود التي تضم 17 فصل بقوة 641 تلميذ، كما تفقدت مدرسة الشهيد مصطفى عابد الاعدادية المشتركة والتي تضم 10 فصول بقوة 423 طالب وطالبة.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة جاكلين عازر الفصول لكافة المراحل الابتدائية والاعداديه واطلعت على السجلات الخاصة بالمدرسين، وتابعت شرح المدرسين داخل الفصول، كما اطلعت على كراسات الطلاب لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لهم.

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة مداومة التدقيق والمتابعة المستمرة لأعمال القراءة والكتابة لطلاب المدارس، لضمان تحسين مهاراتهم اللغوية وتحقيق مستوى عالٍ من الإتقان في هذه المجالات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب الدراسية.

كما وجهت بضرورة متابعة قوائم الفصول، والأنشطة الممارسة داخلها وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، ومتابعة الإنضباط بها ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة.

ووجهت مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بمراجعة كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وتلافيها خلال ثلاثة أيام والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.