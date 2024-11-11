بني سويف تستعد لإطلاق مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة تيسير أنشطة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة المعالجة النموذجية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، وذلك بحضور: د.ناهد اسكندر القائم بأعمال مدير المشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية،د.شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، شيماء أشرف منسق مشروع الدعم الفني، أحمد سامي استشاري المشروع، ومن المحافظة: مدحت صلاح رئيس مدينة سمسطا، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومنسق عام المشروع، ووكيلا وزارتي الإسكان والزراعة، ورؤساء شركات المرافق،ومديري إدارات التخطيط العمراني،التخطيط المتابعة، الشئون القانونية،الشئون المالية،التعاقدات الحكومية، البيئة.

ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، التصميم النهائي وخطة تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى دعم جهود وخطة المحافظة في مجال إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال إنشاء مركز خدمي متكامل يسهم في تقديم خدمات فنية وتقنية لدعم المزارعين والصناعات القائمة على هذه النباتات

وقد أشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة، لاسيما أن هذا المشروع يعد إضافة هامة في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من القطاع الزراعي، وخاصة النباتات الطبية والعطرية، التي تمثل مصدرًا مهمًا للدخل وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.