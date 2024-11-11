متابعة يومية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطن على رأس أولويات الجهاز التنفيذى، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات منها حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

فيما توجه رؤساء المراكز والمدن للمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة جودة السلع المعروضة بالمحال والأسواق والمخابز ومتابعة إنتظام سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى