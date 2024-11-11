مصر تتقدم 22 مرتبة في تصنيف المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عام 2024

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية ورعايته للسياسات المعنية بتمكين الشباب المصري فى شتي المجالات تمثل العامل الرئيسي في تعزيز مكانة الشباب المصري على المستوى العالمي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم فضلا عن تعظيم مساهماتهم فى شتي مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية

جاء ذلك تعقيبا على نشر التقرير الخاص بالمؤشر العالمي لتنمية الشباب لعام 2023 الصادر عن منظمة الكومنولث، الذى نشر العام الحالي 2024 وذلك على هامش الاحتفال بالذكري الخمسين لبرنامج شباب الكومنولث.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تقدم مصر فى التصنيف العالمي لمؤشر تنمية الشباب جاء بفضل الدعم والرعاية غير المحدودة من القيادة السياسية فى التطوير الشامل لمنظومة العمل الشبابي فى مصر ومنها تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وانتشارها فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية وفق أفضل المعايير العالمية، وتنفيذ المبادرات الخاصة بتدريب وتوظيف الشباب وبرامج التمكين الشبابي والرياضي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني للشباب، فضلا عن تنفيذ واتاحة الفرص للتفاعل المتواصل بين الشباب المصري ونظيره من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات والفعاليات والمحافل الدولية.

وتضمن التقرير الاعلان عن ارتفاع ترتيب مصر لهذا العام للمرتبة 99 من إجمالى 183 دولية بدرجة تقييم بلغت 0.733 وأصبحت مصر في تصنيف الدول ذات الأداء المرتفع في تنمية الشباب في التقرير الصادر في عام 2024، متقدمة بواقع نحو 22 مرتبة تقريباً عن المؤشر في عام 2020.

حيث كانت قد حصلت مصر على المرتبة رقم 123 من 181 دولة بدرجة تقييم بلغت 0.624 فى اخر تقرير صادر عام 2020 وكانت تقع فى مصاف الدول ذات الأداء المتوسط فى تنمية الشباب.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت علي توفير البيئة الملائمة للنهوض بقطاع الشباب وتطوير قدراتهم، توجيه الموارد اللازمة لدعم خطط وبرامج تنمية الشباب، تبني استراتيجيات وطنية لتنمية الشباب، إطلاق مبادرات وطنية كبرى توفر فرصاً حقيقية للشباب وتساعد في تنميتهم اقتصادياً واجتماعياً.

ولفت الوزير حرص القيادة السياسية على الحوار مع الشباب، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، مما ساهم في تصميم برامج تنموية تتماشى مع طموحاتهم، وتعزيز دور الشباب في صنع القرار.