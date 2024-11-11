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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"

تدريب السهم الثاقب
تدريب السهم الثاقب
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انطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، الذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية.

ويأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الإحترافى لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة فى التدريب.

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