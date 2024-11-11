غدا.. قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها لتطهير محطة مياه ميدوم ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها، غدا الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، لمدة 9 ساعات “من 9 صباحا حتى 6 مساءً”، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير بمحطة ميدوم فرع الواسطى.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال التطهير الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.