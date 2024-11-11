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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بسبب انحسار العاصفة الأمريكية "رافاييل"

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
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انخفضت أسعار النفط  العالمية، اليوم الإثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب العاصفة الأمريكية "رافاييل"، وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا أو 0.3 % إلى 73.68 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.3 %إلى 70.13 دولار للبرميل .

ومن المتوقع أن ينمو استهلاك النفط في الصين، المحرك العالمي لنمو الطلب العالمي منذ سنوات، بالكاد في عام 2024 مع تباطؤ نموها الاقتصادي، وانخفاض استخدام البنزين مع النمو السريع للسيارات الكهربائية، وإحلال الغاز الطبيعي المسال محل الديزل كوقود للشاحنات.

ويرى مراقبون اقتصاديون، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسات في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن التوقعات بإمكانية تشديد العقوبات على الدول غير الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها ذات العضوية في أوبك، وخفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية تسببت جزئيا في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من  1% في الأسبوع الماضي.

ويشير المراقبون إلى أن أسواق النفط تتلقى دعما من الطلب القوي من المصافي الأمريكية التي من المتوقع أن تشغل مصانعها بأكثر من 90 % من قدرتها على معالجة الخام في ظل انخفاض المخزونات وتحسن الطلب على البنزين والديزل. 

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