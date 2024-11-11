مرزوق علي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد الجودو

أعلن مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، قائمته في انتخابات الاتحاد المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري، في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وضمت قائمة مرزوق علي كل من:

الرئيس : مرزوق علي

الأعضاء:

اللواء طارق عز الدين

اللواء خالد المعتز

العميد عمر مكرم

دكتور أحمد صبرة

فوزي الهلباوي

هشام الجمل

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، إن قائمته في الانتخابات تضم قامات كبيرة في رياضة الجودو، يمتلكون تاريخ مميز من النجاحات والإنجازات الفنية والإدارية.

وأوضح مرزوق، أن قائمته تخوض انتخابات الاتحاد المصري للجودو، تحت شعار استمرار ومواصلة الإنجازات، وأن الهدف الأول والأخير هو دفع الجودو المصري نحو منصات التتويج العالمية والأولمبية.

وتابع مرزوق: "حققنا العديد من الإنجازات خلال الثلاثة سنوات الماضية أبرزها الحصول على ميداليتين في بطولات العالم، والتربع على عرش أفريقيا في جميع المراحل العمرية لثلاثة سنوات متتالية، واقتربنا من تحقيق حلم الميدالية الأولمبية في لوس أنجلوس 2028".

وأكد مرزوق، أنه يثق في وعي الجمعية العمومية لاتحاد الجودو وحرصها على الصالح العام، وقدرتها على التفرقة بين المرشحين واختيار الأصلح والأكثر حرصا على مصلحة اللعبة.