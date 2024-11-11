محافظ بنى سويف: فحص وعلاج 1100حالة وتقديم أكثر من 3600 خدمة طبية مجانًا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته د.سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار السبت والأحد 9 و10 نوفمبر الجاري، بقرية الشوبك مركز إهناسيا من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة ،حيث تم الكشف على 1180 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 252 ،معمل طفيليات 48 ،حالات أشعة عادية 12، استصدار 8 قرارات نفقة دولة،موجات فوق صوتية 21 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3629 خدمة.

ويشار إلى أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.