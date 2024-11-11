أحمد العطار: "دي-كاف" جزء أساسي من المشهد الثقافي المصري

أكد أحمد العطار المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، أن هذه الدورة من المهرجان كانت مهتمة بدرجة كبيرة بشباب المبدعين من المنطقة العربية، وهو ما نجده اساسياً لتطور المشهد الفني بالمنطقة العربية، فقدم المهرجان هذا العام برامج تدريبية سواء للمخرجين أو المدراء الثقافيين، بحضور عدد كبير من الفاعلين الثقافيين من مصر و العالم، مما صنع زخم مميز ونقاشات عبر فيها المشاركون عن أفكارهم و تحدياتهم خلال هذه الفترة الدقيقة لمنطقتنا العربية.

وقال: نستعد أيضا للدورة المقبلة بعودة ملتقى الفنون العربية المعاصرة، كما نسعى لاستضافة فاعلية ثقافية أفريقية للمرة الأولى بالمهرجان"

و أضاف العطار: "أن أبرز نجاحات هذه الدورة هو وصول العروض لجمهور غير المعتاد على المهرجان، وأشار ان المهرجان أصبح له قاعدة جماهيرية متنوعة من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية."