تعرف على تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة وادى دجلة بالدورى الممتاز

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيلة الأبيض، استعداداً لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد

خط الدفاع : سمر محمد - ماهيتاب حسني - فدوى عصام - ميرال خضر

خط الوسط : أيه إبراهيم -سهر حامد - شيماء علي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

الهجوم : أليس أوياه أوجيبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، "سارة نائل - أمنية عاطف - يسرا إبراهيم - لوجين حسام - ميران أمجد - حنين هشام - مها سامي - حبيبة إسماعيل - كنزي شريف".