دي-كاف يختتم فعالياته.. 21 دولة مشاركة و126 عرضًا

اختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات نسخته الثانية عشرة، أمس الأحد، بعد انطلاقه في ١٧ أكتوبر الماضي.

وقدم المهرجان، على مدار ثلاثة أسابيع، ٢٦ عرضًا متنوعًا شملت الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، والفعاليات الخاصة، بمشاركة ١٢٤ فنانًا من ٢١ دولة.

وأقيمت ٩ ورش عمل في مجالات مختلفة، ضمن ١٢ مساحة فنية مختلفة شملت مسارح وقاعات عرض حديثة ومساحات متعددة الاستخدامات وأماكن مفتوحة، تضمن برنامج المهرجان هذا العام عروض شملت أعمالًا تُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما شهد اقبالًا جماهيريا وصل إلى ٥٠٠٠ متفرج.