بالفيديو.. "القاهرة الإخبارية": القمة العربية الإسلامية تركز على إيجاد طرق لحل أزمة غزة

قال أحمد بوصيلة، موفد “القاهرة الإخبارية”،إن القمة العربية الإسلامية، ستناقش ما يجري في قطاع غزة والتطورات في لبنان، إضافة إلى البحث عن سبل للخروج من هذه الأزمات ومنع توسع نطاق الصراع.

وأضاف «بوصيلة»، خلال تغطية خاصة من مدينة الرياض عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اجتماعات وزراء الخارجية للدول المشاركة في القمة من الدول العربية والإسلامية بالأمس أكدت ضرورة الخروج بموقف موحد وكلمة واحدة ومواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف ما يقوم به من انتهاكات وأعمال عدائية وعدم اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع: «بعد أكثر من عام من هذه الحرب التي خلفت هذا الكم من الدمار والعدد الكبير من الضحايا، طرحت أرقاما مخيفة على اجتماعات وزراء الخارجية في هذا الشأن ».