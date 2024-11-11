الكونغو تخطط لإطلاق تراخيص جديدة في مجال الطاقة العام المقبل

أعلنت جمهورية الكونغو عن خطط لإطلاق تراخيص دولية جديدة في مجال النفط والغاز بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقال وزير الهيدروكربونات في البلاد برونو جان ريتشارد إيتوا - في تصريح اليوم الاثنين - إن جولة التراخيص الجديدة ستوفر فرصًا للاستثمار في مجال النفط والغاز خاصة في مشروعات المياه العميقة، موضحا أن البلاد تنتج حاليًا 274 ألف برميل يوميًا، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا على المدى القريب.

وأشار الوزير إلى أن جولة العطاءات الجديدة تتوافق مع هذه الجهود من خلال جذب لاعبين جدد للاستثمار في السوق، لافتا إلى أهمية إطلاق جولة تراخيص كبيرة، مبينا أن التراخيص الجديدة ستوفر فرصًا للاستكشاف والإنتاج وتستهدف الصين بشكل رئيسي، مؤكدا رغبة بلاده إبراز الإمكانات وجذب المزيد من المستثمرين لدعم النمو.