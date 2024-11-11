الحزن يخيم على الوسط التشكيلى.. رحيل الفنان كمال خليفة

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، الفنان التشكيلي كمال خليفة، بشكل مفاجئ، مما صدم كل أصدقائه ومُحبيه، وخاصة الوسط التشكيلى، حيث أنه كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ ساعات قليلة قائلا: ونكمل غدا إن شاء الله أحبكم.

وكان اخر ظهور للفنان التشكيلي كمال خليفة، أمس، خلال افتتاح معرضين للفنانين هشام نوار، والدكتور سامي البلشي، تحت عنوان "الجميلات النائمات"، و"الغريزة"، بجاليري ضي الزمالك، والتقى به عدد من الأصدقاء.

الحزن يخيم على الوسط التشكيلى

ونعاه الشاعر سعدني السلاموني قائلا: آخر ما كتبه على صفحته الفنان الكبير كمال خليفة ويغير عنوانه. إلى مكان افضل لم أصدق نفسى وأنا أقرأ هذا الخبر المحزن.. خاصة أننا التقينا به أمس فى افتتاح معرض الفنان سامى البليشى والفنان هشام نوار فى جاليرى ضى بالزمالك. وكنت أنا ومسير عبد الغنى.. سلمت عليه من بعيد عفوا مش حاقدر أخدك فى حضنى يا عمنا عندى شبهة برد وخايف عليك، قال ولا يهمك يا سعدنى أنت عامل إيه، قلت الحمد لله بخير عايزين نقعد بقى كفاية كدا يا عمنا.. وسلم على سمير وتوجهنا جميعا لافتتاح المعرض والصبح غير عنوانه.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويرزقك بالفردوس الأعلى يا أجمل وأرق وأصدق عم كمال.

كما نعاه الشاعر أمين حداد بكلمات مؤثرة: رحمك الله يا عم كمال يا جميل.. ونحن أيضًا نحبك جدًا، كما عبر الشاعر زين العابدين فؤاد عن حزنه لوفاة كمال خليفة قائلا: مافيش يوم من غير حزن؟.. كمال خليفة غير عنوانه وراح لكل الأصحاب اللي سبقوه.

بينما نشر الفنان محمد عبلة صورة تجمعه بالراحل كمال خليفة، وعلق قائلا: ألف رحمة ونور يا كمال.. احجز لنا مكان جنبك في الجنة إن شاء الله.

كما نعاه الفنان والناقد التشكيلى هشام قنديل، رئيس جاليرى ضى الزمالك،قائلا : “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا عم كمال خليفة ...جه امبارح بالليل ضي الزمالك علشان يودعنا انا لله وانا اليه راجعون”.