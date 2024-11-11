روسيا: قادة أوروبيون يواصلون تصفية الحسابات مع موسكو ويؤيدون الجرائم الأوكرانية والإسرائيلية

أصدرت السفارة الروسية بياناً شديد اللهجة، اتهمت فيه بعض قادة الدول الأوروبية، التي لها تاريخ من المشاعر النازية، بمواصلة تصفية الحسابات مع روسيا على خلفية هزائم الماضي.

وذكر البيان أن جزءاً كبيراً من سكان تلك الدول ساعد هتلر في عدوانه على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، وأن هؤلاء القادة اليوم يدينون بالولاء للولايات المتحدة ويشيدون بنظام زيلينسكي في أوكرانيا، المدعوم من واشنطن، والذي يشن هجمات عدائية على روسيا.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول تسير على خطى واشنطن بدعم إسرائيل وتبرير عملياتها العسكرية التي وصفها بالإبادة الجماعية المستمرة ضد العرب منذ أكثر من عام، معتبرةً أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية أوسع لمحاربة كل ما هو روسي.