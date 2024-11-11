وزير الشئون النيابية: جزء كبير من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن جزءا كبيرا من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك بالجلسة للرد علي تلك الطلبات.

وأضاف “فوزي” ردا علي ما جاء بكلمة النائب إيهاب وهبة عن مخرجات الحوار الوطني قائلا: “نحن مكلفين من مجلس الوزارء للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء وتلقينا بالفعل ردود من الوزارات علي ما تم تنفيذه من توصيات وما لم يتم تنفيذة والأسباب التي تعيق التنفيذ وان شاء الله سيكون هناك جلسة مشتركة مع الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني ولكن من المؤكد أن هناك 75 بالمائة من توصيات الحوار الوطني تم تنفيذها و المتبقي قد يحتاج الي تعديل تشريعي أو غير ذلك”.