تعرف على أكثر الأماكن المخيفة حول العالم

تعد الأماكن المخيفة والغامضة من الظواهر التي لطالما أثارت فضول الناس، وألهمت الكتاب والمخرجين في أعمالهم الأدبية والسينمائية، إذ تحمل هذه المواقع طابعاً خاصاً يجعلها محط اهتمام بسبب القصص والأساطير المحيطة بها ومن كثرة غموضها تخيل الكثير من الناس انها مجرد اساطير ولكن اتضح انها حقيقية، واستلهم العديد من الكتاب والمخرجين المشهورين مثل ستيفن كينج وه.ب. لافكرافت من مثل هذه الأماكن في كتابة رواياتهم، حيث تعتبر المواقع المخيفة عنصراً مهماً في روايات الرعب والغموض، وتعكس عمق الثقافات المتأثرة بها، مما يعزز من شهرة هذه الأماكن بين عشاق الإثارة والتشويق.

وفيما يلي قائمة بخمسة من أكثر الأماكن المخيفة حول العالم، والتي لا تزال تشكل لغزاً لرواد قصص الرعب والإثارة:

1. مدينة كولدارا - الهند:

تقع هذه المدينة المهجورة في ولاية راجستان الهندية، ويُحكى أن أهلها هجروا المكان في ليلة واحدة بسبب لعنة، وتقول الأساطير المحلية إن القرية تعرضت لسوء المعاملة من قبل حاكم محلي فاسد، مما دفع السكان لترك المكان ولعنته بحيث لا يسكنه أحد بعدهم، ويُعتقد أن من يحاول العيش في كولدارا يواجه ظواهر خارقة للطبيعة، ما يجعلها من أكثر المدن المخيفة في الهند.



2. محمية تروبي كينج الترفيهية - نيوزيلندا:

كانت هذه المحمية تضم مستشفى للأمراض العقلية ومجمعات للعناية بالمرضى العقليين في القرن العشرين، وشهدت المحمية العديد من الأحداث المأساوية، بما في ذلك حريق ضخم عام 1942 أدى إلى مقتل معظم المرضى، واليوم يُعتقد أن أرواح هؤلاء المرضى لا تزال تطارد المكان، مما يجعله أحد أكثر الأماكن رعباً في نيوزيلندا.

3. مطار بيرل - غرينادا:

على الرغم من أنه لم يعد قيد الاستخدام، إلا أن مطار بيرل، الذي تأسس عام 1943، يضم بقايا طائرات قديمة تعود للعصر السوفييتي، بما في ذلك طائرات روسية وكوبية، وأصبح هذا المطار المهجور رمزاً للتوترات السياسية في غرينادا، ويذكر الناس بغزو الولايات المتحدة للبلاد في الثمانينيات، مما يجعل المكان محاطاً بأجواء من الرعب والغموض.

4. كهف ديفيليز - اليونان:

يعد كهف ديفيليز من الأماكن التاريخية المرتبطة بالأساطير اليونانية القديمة، ويعتقد أنه كان موقعاً لعبادة الإله “بان” والحوريات، ويقع الكهف شمال أثينا، وقد استخدمه المسيحيون الأرثوذكس لاحقاً كمكان للصلاة، ويحمل الكهف العديد من الأساطير ويعتقد البعض أنه يملك طاقة خاصة تربط بين العالم الواقعي والعالم الروحي.

5.جزيرة ديدمان - إنجلترا:

تقع هذه الجزيرة الصغيرة في كينت، وتعتبر من أكثر المواقع المخيفة والمثيرة للرعب في المملكة المتحدة، وتاريخها يعود إلى أكثر من 200 عام عندما استخدمت كسجن مؤقت للنقل البحري للسجناء الذين قضوا نحبهم نتيجة للأمراض التي انتشرت بينهم، اليوم تحتوي الجزيرة على بقايا وعظام سجناء سابقين، مما يزيد من غموضها ويجعلها مكاناً لا يقترب منه العامة.