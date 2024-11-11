عضو بـ"الشيوخ" يشدد على ضرورة تطوير معايير الجودة في العملية التعليمية

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مصر، تحسين الجودة من خلال أنشطة تربوية رياضية وغير رياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك معلم فعال لكل فصل، وقيادة فعالة لكل مدرسة، مشيرا إلى أهمية توفير فرص التربية المهنية للمعلم والمدرس.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: كيف تحقق وزارة التربية والتعليم في غرس القيم والانتماء الوطني ليكون أسلوب حياة في العملية التعليمية قبل الجامعة؟

وطالب بكشف جهود وزارة التربية والتعليم في التركيز على أن تكون الأسرة وتماسكها ودورها في تعزيز ثقة الطالب في نفسه واحترامه للآخرين وآداب الاستماع والحوار.

ودعا رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بضرورة ضمان توفير الأعداد الكافية والمناسبة في المنظومة التعليمية للاحتفاظ بالخبرات وتوظيفها.

وشدد اللواء أيمن عبد المحسن، على ضرورة العمل على تطوير معايير الجودة في العملية التعليمية لتحقق احتياجات المجتمع المحلي.