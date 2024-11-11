في عيد ميلاده الـ64| مارسيل كولر.. صائد بطولات خطف قلوب جماهير الأهلي

يحتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ64 وسط نجاحات كبيرة مع الشياطين الحمر بعد التتويج بلقب بطولة القارات الثلاث وقبلها السوبر المصري حيث ولد مارسيل كولر يوم 11 نوفمبر 1960 .

إنجازات كولر مع الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع مارسيل كولر في 9 سبتمبر 2022، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز، لتبدأ مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع المارد الأحمر ليصبح واحد من أهم المدربين الاجانب في تاريخ القلعة الحمراء وصائد البطولات ومعشوق جماهير الأهلي بعد عامين فقط من تولي المهمة الفنية.

وخلال مشوار السويسري كولر مع الأهلي توج المدرب السويسري المخضرم بـ11 بطولة مع القلعة الحمراء منذ توليه المهمة في 9 سبتمبر 2022 خلال عامين قضاهم مع النادي الأهلي بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا و2 دوري مصري و2 كأس مصر و4 سوبر مصري وكأس القارات الثلاثة.

كما نجح السويرسي في الحصول مع الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية.

ولم يخسر كولر مع الأهلي سوا لقبا وحيد وهو السوبر الإفريقي في مناسباتان، أمام اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك.

وحطم السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق في عدد الانتصارات المتتالية بموسم واحد من الدوري المصري ووصل كولر مع الأهلي لـ18 انتصارا متتاليا في الدوري المصري ليحطم رقم الساحر البرتغالي مانويل جوزيه لأكبر سلسلة اانتصارات متتالية خلال موسم واحد في تاريخ الدوري سجله مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-2005

مشوار كولر التدريبي

بدأ مارسيل كولر مسيرته التدريبيه في يناير 1999، مع نادى إف سى سانت جالن في الدورى السويسرى الممتاز، وبعد عام واحد فقط، تمكن من قيادة النادى للتتويج بأول بطولة له منذ ما يقرب من 100 عام وحصد لقب الدورى السويسرى.

وقاد مارسيل كولر نادى جراسهوبرز في عام 2003 للتتويج بالدورى السويسرى وبعدها تولى تدريب فريق كولن الألمانى في عام 2004، وفشل في بقاء الفريق في البوندسليجا وهبط في النهاية إلى الدرجة الثانية ثم توليى تدريب بوخوم الألمانى منذ 2005 حتى 2009، وتمكن في أول موسم من إعادته للدورى الألمانى بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وكانت أول التجارب مالتدريبية للمدير الفني المخضرم مع المنتخبات بتولى تدريب منتخب النمسا خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وقاده للتأهل لأول مرة إلى يورو 2016، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كمضيف وقاد منتخب النمسا لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في أفضل إنجاز للمنتخب، حيث كان يحتل المرتبة 70 في تصنيف فيفا.

وفي 2018 تولى كولر تدريب فريق بازل السويسرى عام 2018 حتى 2020، قاد خلالهما الفريق في 101 مباراة، ليحقق الفوز في 61 مباراة، مقابل التعادل في 19 والخسارة في 21 حصد "كولر" لقب كأس سويسرا مع فريق بازل في عام 2018،وفشل في تحقيق لقب الدورى.