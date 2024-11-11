داليا عبد الرحيم تهنئ القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية لعقد إكليل ابنه

هنأت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي للبوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى" عبر قناة القاهرة الإخبارية، وأسرة تحرير «البوابة نيوز» والقسم القبطي، القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لعقد إكليل ابنه تيموثي علي ماريا راجي رزيق، متمنين للعروسين السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية.