ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

داليا عبد الرحيم تهنئ القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية لعقد إكليل ابنه

العروسين
العروسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي للبوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى" عبر قناة القاهرة الإخبارية، وأسرة تحرير «البوابة نيوز» والقسم القبطي، القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لعقد إكليل ابنه تيموثي علي ماريا راجي رزيق، متمنين للعروسين السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي للبوابة نيوز مساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي مقدمة برنامج “الضفة الأخرى قناة القاهرة الإخبارية البوابة نيوز القمص موسي إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اكليل