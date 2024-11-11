أكثر من 350 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم أكثر من 350 مستوطنا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية،في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وتمركزت في محيط المدخل الشرقي "منطقة المفتاح"، واعتلت بعض أسطح المنازل وحولتها لنقاط عسكرية.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين دون سن الأربعين عاما من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في خربة يانون، جنوب نابلس.

