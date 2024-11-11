بالفيديو.. كاتب صحفي: المحافظات الحدودية تعمل على إعادة تشكيل وبناء الخريطة الصناعية

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية نجحت نجاحًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وضعها توجيهات لخطة استراتيجية تعمل من خلالها على إعادة بناء الدولة بشكل كامل عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة في الناحية الاجتماعية تمثلت في المبادرات التنموية، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم.

ولفت إلى أن الصناعة وجهة رئيسية لمقياس تقدم الأمم، موضحًا أن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية كان على عكس ما كان قبل 2011، إذ أنه لم يكن هناك تخطيط واستراتيجية تنموية تستهدف زيادة نسب المكون المحلي، وتطوير الصناعة المحلية، وتشجيع الصناع المحليين، إذ أنه كان اقتصاد يعتمد على أرقام مالية.

وأشار إلى أن المحافظات الحدودية تعمل على إعادة وتشكيل وبناء الخريطة الصناعية التي تستفيد من كل الفرص الصناعية، المتمثلة في 152 فرصة موجودة على الخريطة الصناعية التي تستفيد منها كل المحافظات المصرية.