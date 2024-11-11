تيبو مانيوال سيدان الإيطالية تحصل على شهادة ثقة العملاء في أقل من أسبوع

بعد أقل من أسبوع من بدء طرح سيارات تيبو مانيوال سيدان، أعلنت شركة داينامكس وكيل علامة فيات الإيطالية، عن نفاذ الدفعة الأولى من الأسواق المصرية.

داينامكس تطرح دفعة جديدة من فيات تيبو بالأسواق

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الكمية التي أعلنتنها لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد علي سيارات فيات في مصر، مشيرةً في الوقت نفسه أن نسبة المبيعات المتسارعة لـ"تيبو منيوال" الإيطالية جاءت بفضل الإمكانيات المتعددة التي حصلت عليها المركبة.

كما أنها تتماشى مع متطلبات العملاء التي ترغب في قيادة سيارات أوروبية تعتمد على أعلى الأنظمة الإلكترونية داخل مقصورة القيادة والتي أصبحت جزءاً رئيسياً من صناعة السيارات في العالم.

وتعليقاً على سرعة بيع الدفعة الأولى، قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية " لقد حظيت تيبو مانيوال سيدان على إقبال غير مسبوق من جانب العملاء وفي أقل مدة زمنية، ما أعطى لها " ختم السيارة الأكثر آماناً" بين مثيلاتها، ويعد هذا بمثابة شهادة ثقة في العلامة الإيطالية الأكثر إنتشاراً في مصر.

حلمي: عملاء فيات أعطوا تيبو مانيوال سيدان الإيطالية ختم السيارة الأكثر آماناً

وقال حلمي خلال حديثه عن طرح السيارة بإمكانيات تكنولوجية مرتفعة " في الوقت الذي نعمل فيه على توفير كافة سبل الراحة للركاب أثناء رحلاتهم نضع عوامل السلامة والأمان نصب أعيننا.

وأشار حلمي إلى أن "داينامكس" تستهدف التواجد فى مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل خدماتها لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها وتميزها فى سوق السيارات المصرى.

جدير بالذكر أن شركة داينامكس قد ركزت في الفترة الماضية على الإسراع في معدلات التسليم ما مكنها من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء، كاشفةً عن طرح الدفعة الثانية من السيارة بـقيمة 749 ألفاً و900 جنيهاً والتي من المنتظر لها أن تحقق نسبة مبيعات مرتفعة خلال الفترة القادمة، خاصة أن فترة ضمان السيارة خمس سنوات.

تأتي هذه السيارة بالعديد من ميزات الأمان مثل نظام غلق مركزى للأبواب وتم تجهيز السيارة من الداخل ب6 وسائد هوائية و نظام مانع الإنغلاق للفرامل وبرنامج تدعيمها بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكترونى و حساسات ركن خلفية.

كما تمتاز بسعة محرك 1400 لتر وبعزم 95 حصان وسعة خزان الوقود (45 لتراً) وناقل للحركة 6 سرعات وحصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفي.

كما زودت بجنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق، وصنّفت هذه السيارة من بين أجمل السيارات في فئاتها وأكثرها تميزاً حيث تزينت واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة.

وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل مع نظامي "اندرويد" و "أبل" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً بالإضافة إلى عجلة قيادة من الجلد الطبيعى و متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة.

يذكر أن شركة داينامكس الوكيل الحصرى لسيارات فيات الإيطالية في مصر قد أعلنت أنها تعمل على إفتتاح أكبر معرض ومركز خدمات لفيات في الشرق الأوسط في القريب العاجل وذلك ضمن إستراتيجيتها للتوسع داخل السوق المصري في ظل الرغبة المتزايدة لدى العملاء في إقتناء فيات.

نبذة عن شركة داينامكس:

تأسست شركة داينامكس عام 2014 واستحوذت على وكالتي فيات وفيات بروفشينال في عام 2018 لتصبح المستورد الحصرى للعلامة الإيطالية ومنتجاتها.

وتتواجد فى جميع المحافظات في أنحاء الجمهورية ما بين صالات عرض ومراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار.

فضلاً عن الفروع الجديدة للشركة تحت الإنشاء وسيتم الإعلان عنها تباعاً، قدمت الشركة الكثير من موديلات فيات الجديدة سواء للسيارات الخاصة أو التجارية والتي أحدثت طفرة في السوق المصري.