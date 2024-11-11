مدير "الإغاثة الطبية": لا أحد يتوقع حدوث انفراجة كبيرة في العدوان على غزة

قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر ولا أحد يتوقع حدوث انفراجة كبيرة في هذه الحرب، فالقطاع الصحي اعتاد على هذا النمط من الانتهاكات والاعتداءات اليومية فضلا عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية في ظل تلك الظروف الصعبة في جميع أنحاء القطاع عبر نقاط طبية منتشرة في جميع المناطق أو من خلال مستشفيات ميدانية أو المستشفيات التي لم يتم قصفها أو تدميرها والمتبقية يبلغ عددهم من 5 لـ7 مستشفيات.

وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجيمع يستطيع الذهاب إلى تلك المراكز الطبية والمستشفيات من أجل تلقي العلاج رغم ضعف الإمكانيات والموارد والحصار الشديد إلى جانب عدم السماح بدخول الأدوية والأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع، فضلا عن النقص الشديد في الكوادر الصحية والمحروقات اللازمة لتشغيل المناطق الصحية المختلفة.

وأكد، على تواصل عمل المنظومة الصحية في قطاع غزة حتى الأدنى بالحد الأدنى المتاح من الإمكانيات منذ بداية العدوان الإسرائيلي.