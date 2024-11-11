غارات إسرائيلية على بلدتي الخرايب والشهابية جنوب لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة قرى وبلدات لبنانية على طول الحدود مع الشمال الإسرائيلي، وهي بلدات الخرايب والشهابية جنوبي لبنان، ما تسبب في مقتل 5 أشخاص.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن ضربات موجهة على مواقع وبلدات لبنانية، أبرزها البرغلية والرمادية والجميجمة والشهابية وباتولية وقلاوية.



كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت أيضًا بلدة عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية في جنوب لبنان، كما أغارت على مدخل بلدة طيردبا.



يأتي ذلك في الوقت الذي حاولت فيه قوات إسرائيلية التسلل إلى مواقع وبلدات حدودية جنوب لبنان، إلا أن مقاتلي حزب الله اللبناني تصدوا لتلك المحاولات، والتي أسفرت عن إيقاع قتلى وجرحى وسط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.