انطلاق مسابقة فضيلة الإمام الأكبر فى حفظ القرآن الكريم بشمال سيناء

انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، بعد انتهاء التصفيات الأولية على مستوى معاهد المنطقة.

وتابع الأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور فضيلة الشيخ سعودي عبد الشافي، مدير شؤون القرآن الكريم، و فضيلة الشيخ بهنساوى النجار، موجه، عام القرآن الكريم.

وأوضح الأستاذ محمد عبد العظيم، أن المسابقة لاقت استحسانا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم، وأن المسابقة تسير على أفضل وجه مع مراعاة توفير الهدوء أثناء أداء الطلاب والطالبات.

وتقام المسابقة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، و كانت منطقة شمال سيناء الأزهرية قد بدأت استعداداتها للمسابقة برعاية فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفضيلة الدكتور عادل السايس،مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وبإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم، وتوجيه الحاسب الآلي، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وبمشاركة معلمي الحاسب الآلي بمعاهد منطقة شمال سيناء.