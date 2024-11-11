تنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا للكوادر الطبية بشمال سيناء لتحسين نتائج المرضى

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، تنفيذ عدد ٢٨ برنامجا تدريبيا بخطة التدريب للكوادر الطبية بالمحافظة في الفترة من الأول من سبتمبر ، حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٤ بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأوضح أن تطوير قدرات الكوادر الطبية من خلال التدريب يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة ووحدات الرعاية الصحية الأولية

كما أشار الي اعتماد قاعة تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية , و إصلاح التكيف الخاص بها وإقامة أولى الدورات التدريبية للحاسب الآلي اكتوبر الماضي

من جانبه، أكد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات مدير الصحة من خلال البرنامج التدريبي للكوادر الطبية هي تحسين نتائج المرضى، وتعزيز السمعة، وزيادة رضا المواطن البسيط، وقوة عاملة مرنة قادرة على التغلب على تحديات مشهد الرعاية الصحية المتطور باستمرار

واستعرض الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة الدورات التدريبية بالإدارة وعددها ٢٨ دوره تدريبية

وقال الدكتور حاسم تم تنفيذ دورة تدريبية علي أعمال الفيروسات الكبدية. بالإضافة إلي تنفيذ عدد ٨ دورات تدريبية لمقدمي الخدمة بالإدارات عن طريق فريق التدريب المحلي من الرعاية الأساسية. كذلك تم عقد عدد 2دورة تدريبية للمعايير العامة للجودة بشأن سلامة المريض NSR .بالإضافة إلي عقد دورة تدريبية علي تطبيق سياسة الامن والامان المعملي لفنيين المعامل .

وتابع الدكتور حاسم تم عقد عدد 3 دورات في المهارات الاساسية لمكافحة العدوى .بالاضافة الى عقد دورة تدريبة لنقص هرمون الغدة الدرقية لتمريض الرعاية .

وأشار د حاسم إلي التدريب على أسس وآليات ترصد الأمراض المشتركة.و تنفيذ عدد اربع دورات تدريبية ( 2 عناية مركزة – 2 استقبال وطوارئ ) بواقع 20 ممرض وممرضة بمركز حضري الريسة. بالإضافة إلى البرنامج التدريبي للأمان الحيوي بالمعامل .و الدورة التدريبية اساسيات العمل بأقسام الأشعة والأشعة السينية والأشعة المقطعية .

وتابع تم عقد عدد2 دورة تدريبية لنظم معلومات الصحة .

بالإضافة إلي عقد دورة تدريبية لبرنامج الالبان العلاجية كذلك عقد البرنامج التدريبي لرفع كفاءة هيئة التمريض عدد2 دورة .كذلك عقد عدد2 دورة تدريبية للعلاج التحفظي لجرحة الوجه والفكين

بالإضافة إلى دورات تدريبية من قبل فريق الجودة في ديوان عام المديرية لمنسقيها في وحدات الرعاية الاولية علي ملفات ولجان الجودة. و تنفيذ حركة الترشح الوزاري للدرسات العليا بعدد 59 مترشح .