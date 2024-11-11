"الشهابى" يعلن نجاح النسخة الأولى من مهرجان دمياط حاجه تانية

أوضح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أن نجاح مهرجان دمياط تحقق من خلال تضافر جهود المحافظة مع القطاع الخاص بدمياط، حيث تولدت قناعات الجهات الوطنيه المشاركة بأهمية المهرجان لخدمة دمياط وكان هذا هو المحرك الأساسى والرئيسى للمشاركة فى فاعليات المهرجان، حيث توجه " المحافظ " بالشكر إلى شركاء النجاح رعاة مهرجان دمياط ٢٠٢٤ ، والمُنظمين للفاعليات التى جاءت على مدار الفترة من ١ إلى ٩ نوفمبر لتحقيق الأهداف الرامية نحو إبراز التراث الغنى للمحافظة وتسليط الضوء على المقومات التى تتمتع بها على المستويات الثقافية والتاريخية والسياحية والصناعية والتجارية والتسويقية والمجتمعية و الرياضية ، والترويج للصناعات المختلفة بها ومعالمها السياحية والاثرية.

وفى هذا الصعيد، توجه "محافظ دمياط" بالشكر إلى وزارات التنمية المحلية والسياحة و الآثار والثقافة و الشباب والرياضة و البترول على رعاية المهرجان، كما وجه الشكر أيضًا إلى القطاع الخاص الذى قام بدعم المهرجان بشكل كامل، على رأسهم شركة موبكو الراعى الاستراتيجي للمهرجان، وأيضًا شركة " حسن ورد للاستثمار العقاري وادارة المشروعات " الراعى الماسى للمهرجان، وشركات ديار العقاریة والبرلسى العقارية الرعاة الذهبيون، وشركة يوتن للدهانات والهيئة العربية للتصنيع.

كما وجه "المحافظ" الشكر إلى الغرفة التجارية وشركة "V" الوكالة الرائدة في تنظیم وتسویق الفعالیات تحت إشراف عمرو عرنسة مدير المهرجان، وأيضًا الجهات المنظمة للفاعليات "فوتوبيا، أكاديمية دياموند سكيترز، سيركل ايكيدو، حاتم الطودى، ديفورام، نايل كاياك، غرفة صناعة الأخشاب، ديزايندسترى، شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية، نادى الكاميرا بدمياط بنوكيو، عسل للأثاث، إن هاوس، قتيلو، كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، كلية التصميم والميديا بجامعة كوفنترى، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شبكة التميز السياحى ،بيانات، تامياتس، فيلم ماى ديزاين، مجموعة ذاكرة دمياط التاريخية، مختبر التصميم البديل، عبد الرحمن الملك، مكتبة مصر العامة، عدسة دمياط، كايرو رانرز ، كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانيه، مديرية الشباب والرياضة و مارين كاياكنج".

ووجه أيضا الدكتور أيمن الشهابى خالص الشكر إلى المشاركين بالحفل الختامى للمهرجان الذى أُقيم الجمعة الماضية بمنطقة الفنار باللسان بمدينة رأس البر، كورال جامعة حورس، كورال مكتبة مصر العامة، فرقة رؤية للدراما الحركية، ابراهيم العزاق ، و فريق Ess Violin ensemble.

هذا وأكد محافظ دمياط نجاح النسخة الأولى من المهرجان بفضل تضافر الجهود بين كافة الجهات لابراز صورة "دمياط حاجة تانية"، وأكد أيضًا أنه سيتم العمل فوراً نحو إطلاق النسخة الثانية من المهرجان عام 2025، وذلك بإعداد مقترحات جديدة، لتحقيق الأهداف من المهرجان بصورة اكبر، حيث من المقرر إطلاقه بشكل سنوى لوضع دمياط على خريطة التسويق المتنوع لقدراتها وامكانياتها المتفردة.