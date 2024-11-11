“القومي للمرأة” يهنئ صابرين جابر لتعيينها رئيسة لجامعة الأقصر

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني الى الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر لصدور القرار الجمهورى بتعيينها رئيسة لجامعة الأقصر ضمن عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وأكد المجلس، علي أن هذا القرار يعكس مدى الثقة فى كفاءة وقدرات المرأة المصرية، ويعد مكتسبًا جديدًا لها، وهو منصب مستحق للدكتورة صابرين عبد الجليل التى تعد نموذج نسائي متميز فى النشاط والكفاءة والمهنية، وحققت إنجازات متميزة فى قيادة فرع المجلس بالأقصر لخدمة المرأة بالمحافظة ، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق.

كما يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير لتعيينها عميدة لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والدكتورة أماني أسامة كامل حسن لتعيينها عميدة لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتورة هبة محمود حسين القاضي لتعيينها عميدة للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية، متمنيًا لهن دوام النجاح والتوفيق.