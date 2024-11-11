الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الاثنين - "أنه خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

من جانبه، أشار الخبير العسكري الروسي، أندريه موراشكو، وفقا لموقع روسيا اليوم، إلى أن القوات الروسية قضت خلال أسبوع على 9.6 ألف فرد من قوات كييف ومرتزقتها على حدود جمهورية لوغانسك المحررة، وتواصل تقدمها في دونيتسك المجاورة.. مضيفا "أنه بين الـ2 والـ8 من نوفمبر الجاري قضت القوات الروسية على حوالي 9.6 ألف فرد بين جنود كييف ومرتزقتها على أطراف جمهورية لوغانسك في منطقة مسؤولية قوات "الشمال" و"الجنوب" و"الغرب" الروسية، التي صدت 43 هجوما مضادا شنها العدو خلال الفترة المذكورة.. ودمر الجيش الروسي لقوات كييف 128 مركبة و70 مدرعة، و3 دبابات، و65 مربض مدفعية، و14 محطة حرب إلكترونية، و17 مستودع ذخيرة".

وأكد دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك، أن القوات الروسية تتقدم باتجاه منطقة كراسنوليمانسكي في الجمهورية، وتواصل دحر قوات كييف وتحرير مناطق ومواقع جديدة هامة.

من ناحية أخرى، ذكرت شركة الطائرات المتحدة الروسية، أن القوات الجوفضائية الروسية، تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات" "سو-35 إس" و"سو-57" الحديثة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الطائرات الحربية اجتازت دورة كاملة للاختبارات المصنعية، ثم اختبرها الطيارون في وزارة الدفاع الروسية.

وقال مدير عام مؤسسة (روستيخ) الروسية التي تعد شركة الطائرات المتحدة فرعا لها "سيرجي تشيميزوف" إن "سو- 57" تعتبر المقاتلة الوحيدة للجيل الخامس في العالم التي أكدت فعاليتها في جميع مجالات استخدامها، وهي عبارة عن سلاح خطير مزود بأحدث وسائل التدمير. وتتميز المقاتلة بقدرة عالية على البقاء بفضل تخفيها عن رادارات العدو ومنظومة حديثة للدفاع عن نفسها تم تزويدها بها.

وقد أظهرت "سو- 57" فاعليتها القصوى في التصدي لمنظومات الدفاع الجوي الغربية مثل Patriot وNASAMS وIRIS. وقد وجهّت "سو- 57" ضربات جوية عديدة إلى الأهداف البرية الأوكرانية.

وأعرب تشيميزوف كذلك عن ثقتة بأن المقاتلة الروسية للجيل الخامس ستجد تقييما عاليا من قبل الخبراء في معرض "Airshow China 2024" الدولي للطيران والفضاء في مدينة جوهاي الصينية، حيث ستعرض "سو-57" الروسية لأول مرة خارج البلاد.

أمنيا.. أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عملية استخباراتية عسكرية خططت لها كييف لاختطاف طائررة هليكوبتر مخصصة للحرب الإلكترونية تابعة لقوات الفضاء الروسية.

وأفاد الجهاز بأن ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية حاولوا تجنيد طيار عسكري روسي بهدف اختطاف الطائرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتابع بيان الأمن الروسي أنه خلال اللعبة العملياتية، تمكن ضباط مكافحة التجسس الروس من تحديد مواقع قوات الدفاع الجوي ومواقع وحدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، والتي تعرضت في وقت لاحق لأضرار بعد استهدافها بأسلحة روسية".

وعلى صعيد مختلف، طور علماء معهد الكيمياء غير العضوية التابع للفرع السيبيري من أكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك نهج جديد لتصنيع الأدوية المضادة للأورام القائمة على معدن البلاتين.

وقال كبير الباحثين في مختبر كيمياء معادن البلاتين النادرة في المعهد "دانيل فاسيلتشينكو" إن الطريقة الجديدة تجعل من الممكن تجنب ظهور المركبات القابلة للانفجار التي تتشكل عند إنتاج المادة بكميات كبيرة، موضحا أن خصوصية الأدوية المضادة للأورام القائمة على البلاتين تكمن في أنها سامة ويمكن أن تشكل خطرا على الإنسان، ولتجنب ذلك، يتم استخدام طرق مختلفة، وإحداها هي إنشاء مركبات خاملة يتم توصيلها إلى موقع الورم دون أن تتسبب في تأثير سام على الأعضاء الداخلية، وبعد ذلك يتم تنشيطها بالضوء".

ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي إحدى الطرق الحديثة لعلاج مرض السرطان، وتسمح تلك الطريقة بالقضاء على الأنسجة المرضية بشكل انتقائي باستخدام تفاعل كيميائي يتم تنشيطه بواسطة الطاقة الضوئية. ويستخدم العلماء الآن في بعض الأدوية مركبات تعتمد على معدن البلاتين الذي يقاوم انقسام الخلايا الخبيثة.

وقال العالم:" وفي أثناء دراسة هذه المركبات اكتشف العلماء أن تخليقها يجري باستخدام تكنولوجيا راسخة تاريخيا، وأن إنتاج المادة بكميات كبيرة يمكن أن يشكل خطرا على الإنسان. لقد طورنا، استنادا إلى مركباتنا الخاصة، نهجا بديلا للتخليق والذي يتجنب المرحلة التي تتشكل فيها المركبات القابلة للانفجار، وسيفتح هذا النهج اتجاها جديدا مختلفا تماما في مجال تطوير مثل هذه الأدوية"، موضحا أن البحث جرى بمشاركة معهد الحركة الكيميائية والاحتراق التابع للفرع السيبيري لدى أكاديمية العلوم الروسية، حيث تتم دراسة الكيمياء الضوئية لهذه المركبات.

