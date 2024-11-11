خالد البلشي: علينا تحرير الصحافة من القيود للخروج من الأزمة والوقوف في وجه الأكاذيب

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي ضرورة تحرير الصحافة من القيود الخانقة التي تواجهها في المنطقة العرببة ، مؤكدًا أن الصحفيين لا يستطيعون مواجهة التحديات المتزايدة والعدو الإسرائيلي الفاشي المسلح إلا عندما يتحررون من القوانين المكبلة التي تقيد عملهم.

وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر القاهرة للإبداع في الجامعة الأمريكية، أن القيود المفروضة تعني خسارة سلاحٍ فعال للدفاع عن الحقيقة والمستقبل، داعيًا الجميع للاستجابة لدعوات تحرير الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

خالد البلشي: دعم الصحافة الحرة جزء من معركتنا من أجل الحقيقة

وأشار البلشي إلى الفارق بين معاناة الصحفيين في منطقتنا لتحرير أقلامهم، وبين قدرتهم حينما يتحررون على مواجهة الأعداء وتغطية الحقائق بأمانة. وأكد أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن المستقبل، مشيرًا إلى أن العمل المشترك هو السبيل لإقامة نظام إعلامي يحمي حقوق الصحفيين ويوفر لهم الدعم اللازم.

خالد البلشي: العمل الجماعي والمحاسبة لمستقبل مهني آمن

وألقى البلشي الضوء على الحاجة لتوحيد الجهود المهنية والدعوة لوضع قواعد إنسانية ومهنية تدعم الصحفيين في أداء دورهم وتمنحهم حماية من المخاطر التي تواجههم. وأضاف: “إن علينا محاسبة قتلة الحقيقة لضمان أن المستقبل لن يشهد مزيدًا من الجرائم بحق الصحفيين”.

خالد البلشي: التضامن بين الصحفيين ضرورة لحماية المهنة وتطويرها

وأكد البلشي أن الظروف الحالية تفرض تضامنًا أقوى بين الصحفيين، ودعا الجميع للتفكير في سبل حماية الصحافة وتأمين مستقبلها. كما أشار إلى ضرورة دفع العالم لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الصحفيين، خاصة في مناطق النزاع مثل فلسطين، واعتبر ذلك التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا.

خالد البلشي: الصحافة تواجه تحديات العصر الرقمي والمعلومات المضللة

ناقش البلشي في كلمته التحديات التي فرضها العصر الرقمي على الصحافة، خاصة في ظل انتشار المعلومات المضللة واستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إن الرقابة وحجب المعلومات أدى إلى فقدان الثقة، داعيًا إلى إدخال أدوات وتقنيات مبتكرة لدعم الصحافة ودحض التضليل. وأضاف: “التكنولوجيا غيّرت طبيعة العمل الصحفي، لكن علينا أن نواكب التقدم بوسائل تحافظ على المصداقية”.

خالد البلشي يدعو إلى مؤتمر الصحافة المصرية لمناقشة مستقبل المهنة

في ختام كلمته، دعا البلشي الصحفيين إلى حضور المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي تنظمه نقابة الصحفيين في ديسمبر المقبل، بهدف مناقشة أزمة المهنة ومستقبلها.

وأكد أن المؤتمر سيتيح فرصة لدراسة التحديات التي تواجه حرية الصحافة، والتشريعات المؤثرة، والتقدم التكنولوجي، والأزمة الاقتصادية التي تضغط على الصحفيين.