كيف تورط الأميرين ويليام وهاري في قضية المجرم ديدي؟

تطورت قضية المغني الشهير شون “ديدي” كومبس بشكل كبير بعد تورطه في تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والاتجار غير المشروع، حيث وردت أسماء مشاهير في المستندات القانونية المتعلقة بالقضية، ومن بينهم الأمير هاري. على الرغم من عدم توجيه اتهامات مباشرة للأمير هاري أو شقيقه الأمير ويليام، إلا أن اسميهما ذُكرا على خلفية ارتباطهما السابق بشبكة المشاهير الذين حضروا مناسبات نظمها ديدي.

وتعود علاقة الأمير هاري بديدي إلى عام 2007 خلال حفل “كونسرت من أجل ديانا” الذي نظمه الأخوان بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة والدتهما الأميرة ديانا، حيث حضر كومبس إلى الحفل وقابل الأميرين في فعالية تهدف لجمع التبرعات، ومنذ ذلك الوقت، ظل ديدي محاطًا بدائرة من الشخصيات المشهورة حول العالم، بما فيهم بعض الشخصيات الملكية، ومع ذلك لم تكن هناك مشاركات فعلية للأميرين في مناسبات ديدي الخاصة بعد تلك المناسبة، ولم ترد تقارير عن تواصل مستمر بينهما.

والصورة المتداولة التي تجمعهم من الحفل الخاص للأميرة ديانا وليست داخل احدى حفلات ديدي كما يتداولها البعض حيث أن هذه الأخبار المنتشرة حول الصورة التي تجمعهم لقت ردود فعل واسعة النطاق، لا سيما في ظل التهم الشديدة التي يواجهها “كومبس”، والتي تشمل اتهامات خطيرة تتعلق بسوء السلوك والاتجار بالبشر والابتزاز واغتصاب الأطفال وتخديرهم والتحرش بهم وغيرها من التهم الصادمة، وقد نفذت السلطات مؤخرًا مداهمات على ممتلكات ديدي ضمن إطار التحقيق المستمر، مما فتح المجال للتدقيق في علاقاته الواسعة مع مشاهير وأشخاص ذوي نفوذ، رغم أن العديد من الأسماء المذكورة، بما فيها الأمير هاري، لم تكن مرتبطة بأي سلوك مشبوه ضمن القضية، ففي المستندات القانونية، يظهر أن الأمر مرتبط بشهرته وعلاقته العابرة السابقة بكومبس، وليس بأي تورط في التهم الموجهة ضد الأخير.

وأحدث التطورات التي وصلت إليها القضية هو تقدم “ديدي" مرة ثالثة بطلب للافراج عنه وتم رفض طلب الكفالة الذي عرضه بـ٥٠ مليون دولار امريكي، كما ان القاضي رفض ايضا طلب محامي ديدي بحظر النشر في القضية حتى لا يسبب خوف للضحايا من التقدم بتهدم ودعاوي جديدة ضد ديدي، كما ان هيئة المحلفين في القضية استمعت الى شاهد يزعم انه يمتلك مشاهد لـ"ديدي" يعتدي على عدد من المشاهير.

ومازالت التحقيقات المستمرة في القضية الأشهر في العالم وتظهر مفاجئات جديدة سواء اسماء مشاهير جدد متورطين او شهادات جديدة للضحايا والقضايا القانونية ضد ديدي تتعقد يوما بعذ يوم، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في الفترة القادمة.