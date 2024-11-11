وزير الخارجية الإسرائيلي: حربنا مع حزب الله لم تنته بعد وهدفنا إعادة الإسرائيليين لمنازلهم بأمان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر، إن أحد أهداف إسرائيل حاليًا هي إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان وسلام.

وأضاف "جدعون" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر لها، اليوم الاثنين، أن الحرب مع حزب الله لم تنته بعد، موضحًا أن إبعاد حزب الله عن حدودنا لا يزال تحديا كبيرا أمامنا.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.