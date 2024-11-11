ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإسرائيلي: حربنا مع حزب الله لم تنته بعد وهدفنا إعادة الإسرائيليين لمنازلهم بأمان

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر، إن أحد أهداف إسرائيل حاليًا هي إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان وسلام.

وأضاف "جدعون" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر لها، اليوم الاثنين، أن الحرب مع حزب الله لم تنته بعد، موضحًا أن إبعاد حزب الله عن حدودنا لا يزال تحديا كبيرا أمامنا.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

جدعون ساعر إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد القاهرة الاخبارية حزب الله