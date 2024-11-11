"كانت رايحة الحج".. قاتل عمته بروض الفرج: تعاطي المخدرات أثر على عقلي وماتت في أيدي

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، لاعترفات عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج.

وقال المتهم: “أنا عاطل عن العمل، وتعاطي المواد المخدرة أثرت علي قواه العقلية، وماتت في إيدي”.

وأوضح المتهم: “إنه طلب من عمته المال لشراء المخدرات خاصة أنها وحيدة ولم تنجب ويوم الواقعة ذهب إلي عمته لطلب المال لكنها رفضت مبررة أنه تجمع المال من أجل حج بيت الله الحرام فقام بضربها وقالت عمته عايز تأخد فلوسي تشرب الحشيس فتعدي عليها بالضرب المبرح حتي سقطت بين يديه ميته في الحال”.

وكانت قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة ر.م ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح ،لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.