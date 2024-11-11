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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يصل إلى السعودية لترأس وفد بلاده في القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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وصل إلى العاصمة السعودية (الرياض) العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم /الاثنين/؛ لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية.

 وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضورهيئة الوزارة، عند مغادرته الأردن.

وتعقد القمة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب على لبنان، وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة، والتطورات الراهنة في المنطقة.
 

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