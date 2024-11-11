الزمالك يواجه وادي دجلة.. والأهلي "راحة" بدوري الكرة النسائية

يواجه اليوم الاثنين، فريق نادي الزمالك فريق وادي دجلة، وذلك في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب وادي دجلة بالتجمع.

فيما يتعلق بالجولة السابعة فلن يلعب فريق النادي الأهلي بهذه الجولة، حيث كان من المقرر له أن يواجه فريق دلفي، والذي انسحب من الدوري، وتم توقيع غرامة مالية عليه وعقوبات وفقا للائحة.

وتشهد الجولة السابعة 6 مواجهات وذلك بعد تأجيل المباراة السابعة من الدوري والتي كانت مقررة بين فريقي بيراميدز ومسار، نظرا لسفر ومشاركة فريق مسار في دوري أبطال إفريقيا في المغرب كممثلا عن مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي :

وادي دجلة X الزمالك

مودرن سبورت X المصري

المعادي واليخت X المقاولون العرب

الاتحاد السكندري X زد

الجونة X الطيران

انبي X بالم هيلز