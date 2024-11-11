«تأييد أو تخفيف أو براءة».. سيناريوهات الاستئناف قبل الحكم على متهم قتل 3 مصريين بقطر

بدأت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة الاستئناف المقدم من المتهم "تامر. س" على حكم إعدامه، بعد إدانته بقتل 3 مصريين في دولة قطر.

سيناريوهات الحكم على المتهم بقتل 3 مصريين بقطر

وينتظر المتهم قرارًا واحدًا من الـ3 سيناريوهات أمام محكمة الاستئناف، أول سيناريو: هو تأييد المحكمة حكم الإعدام على المتهم وهنا يتبقي أمامه النقض على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور حكم ثاني درجة، والسيناريو الثاني: هو أن تخفف المحكمة الحكم ويتحول من الإعدام للسجن، وهنا يتبقي أمامه نقض الحكم أمام محكمة النقض، والسيناريو الثالث: هو أن تصدر المحكمة حكما ببراءة المتهم.

الحكم بإعدام المتهم

وكان حكم الإعدام قد تم إصداره من قبل محكمة جنايات القاهرة في جلسة يوم الأحد 8 سبتمبر الماضي، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، حيث قررت المحكمة بالإجماع إعدام المتهم لتورطه في قتل ثلاثة أشخاص باستخدام سكين وسرقتهم في دولة قطر.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، وجهت النيابة العامة الاتهام للمتهم "تامر. س"، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو مبلط سيراميك من عزبة المرجوشي بهتيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بقتل المجني عليهما عمدًا داخل محل سكنهما في قطر باستخدام سكين.

وتُشير التحقيقات إلى أن المتهم وجه لهما عدة طعنات نافذة استقرت في أماكن متفرقة من جسدهما، مما أدى إلى وفاتهما، حسب تقرير الطب الشرعي.

كما تضمن أمر الإحالة أن الجريمة ارتبطت بجناية أخرى، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه عبد السلام "م.م" مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا ذات السلاح الأبيض، وذلك خشية أن يكشف أمر الجريمة الأولى.

وقد أقدم المتهم على ارتكاب الجريمة بهدف تسهيل عملية سرقة، حيث استولى على هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول (لاب توب) من الضحايا، كما حاز سلاحًا أبيضًا دون مسوغ قانوني.

وخلال التحقيقات مع النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه قتل شقيقين وصديقهما بهدف سرقتهما داخل مسكنهما في قطر.

وأشار المتهم إلى أنه سافر إلى قطر للمشاركة في فعاليات كأس العالم، ثم قرر البقاء هناك للبحث عن فرصة عمل.

وقال إنه بعد أن أخبروه بأنهم قد حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إيجاد عمل له، قرر تخديرهم والتخلص منهم لسرقتهم، حيث كان يعرف مكان أموالهم المخزنة في خزينة المنزل.

تم القبض على المتهم بالتنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، وتمت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.