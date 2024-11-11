وصول عدد من قادة وممثلي الدول إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل عدد من قادة وممثلي الدول، اليوم /الاثنين/، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في القمة االعربية الإسلامية غير العادية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بوصول الرئيس السوري بشار الأسد، وررئيس الوزراء اللبناني

نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، وممثل رئيس جمهورية تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى مطار الرياض الدولي للمشاركة في القمة.

كما وصل رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بالإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

كانت السعودية قد دعت، يوم 30 أكتوبر الماضي، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة بالمملكة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.