سامسونج تعزز أمان أجهزة التلفزيون الذكية بشهادة التشفير FIPS 140-3 وتكنولوجيا Samsung CryptoCore

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، حصول وحدة التشفير الخاصة بها Samsung CryptoCore، على شهادة FIPS 140-3 من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، مما يعزز الثقة في أمان البيانات الشخصية لمستخدمي التلفزيونات الذكية، وتُعد الشهادة معياراً عالمياً للأمن السيبراني، ما يرفع من كفاءة سامسونج في حماية الخصوصية عبر أجهزتها الذكية.

وفي هذا الصدد، قال سيوكوو يونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات المرئية لدى سامسونج: "مع التوسع السريع لأنظمة الترفيه المتصلة، أصبح من الأهمية بمكان ضمان أمان المعلومات الشخصية، وشهادة FIPS 140-3 تعزز من قدرتنا على توفير تجربة أمان متكاملة في الترفيه المنزلي."

واعتباراً من عام 2025، ستدمج سامسونج وحدة التشفير CryptoCore في نظام تشغيل Tizen OS الخاص بتلفزيوناتها الذكية، ما يحمي بيانات المستخدمين ومعلومات المصادقة بتطبيق SmartThings من التهديدات الإلكترونية ويضمن حماية المحتوى الرقمي.

يذكر أن سامسونج اعتمدت منصة الأمان Samsung Knox في أجهزتها منذ عام 2015، مما يعكس التزامها الطويل الأمد بتوفير أعلى مستويات الأمان. مع الحصول على شهادة FIPS 140-3، تؤكد سامسونج التزامها المستمر بحماية بيانات المستخدمين من التسريبات والاختراقات.