حزب الله: إسرائيل لم تتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة حتى الآن

قال محمد عفيف، القيادي في حزب الله اللبناني، إن إسرائيل فشلت حتى الآن رغم ضخامة عمليتها العسكرية ضد لبنان في احتلال قرية واحدة في لبنان أو في الجنوب اللبناني المتاخم لحدود الشمال الإسرائيلي، مضيفًا أنه رغم الضربات الإسرائيلية منذ أشهر ضد لبنان إلا أن قوات الاحتلال فشلت في عمليتها البرية.



وأضاف عفيف، وهو مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، إن 45 يومًا من القتال الدامي بين جنود حزب الله ومقاتليه وبين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت كافية لإظهار عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي على احتلال قرية واحدة في جنوب لبنان.



يأتي ذلك في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن رغبة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعد أن صدق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.