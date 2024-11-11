ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: إسرائيل لم تتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة حتى الآن

مواجهات بين حزب الله
مواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد عفيف، القيادي في حزب الله اللبناني، إن إسرائيل فشلت حتى الآن رغم ضخامة عمليتها العسكرية ضد لبنان في احتلال قرية واحدة في لبنان أو في الجنوب اللبناني المتاخم لحدود الشمال الإسرائيلي، مضيفًا أنه رغم الضربات الإسرائيلية منذ أشهر ضد لبنان إلا أن قوات الاحتلال فشلت في عمليتها البرية.

وأضاف عفيف، وهو مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، إن 45 يومًا من القتال الدامي بين جنود حزب الله ومقاتليه وبين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت كافية لإظهار عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي على احتلال قرية واحدة في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن رغبة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعد أن صدق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي الشمال الإسرائيلي العملية العسكرية العملية البرية الضربات الإسرائيلية هرتسي هاليفي جنود جيش الاحتلال