بعد تعرضه لوعكة.. مصطفى كامل يطمئن جمهوره على حالته الصحية

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية على اطمئنان جمهوره، بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية.

مصطفى كامل يطمئن جمهوره

طمئن الفنان مصطفى كامل جمهوره في بيان صحفي له، قائلًا: “كان عندي نزلة شعبية شديدة شوية أثرت على التنفس، الأمر تطلب دخولي المستشفى والاطمئنان على حالتي الصحية”.

وأضاف: “كل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس”.

مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية

أعرب الفنان مصطفى كامل عن سعادته البالغة بعد اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، من خلال منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”.

وقال مصطفى كامل: “اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبدًا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لابلاغي بخبر من أسعد الأخبار”.

وتابع: “ترشيحي وتكليفي عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا”.