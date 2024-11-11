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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة المحمودية.. صور

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة
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أجري يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة تفقدية  صباح اليوم لعدد من مدارس الإدارات التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة ضمان انسيابية العملية التعليمية، وضمان نظافة المدارس وتعزيز الانضباط الإداري والتعليمي.

شملت الجولة التفقدية على زيارة مدرسة منية السعيد الابتدائية المشتركة بإدارة المحمودية التعليمية، حيث قام يوسف الديب بمتابعة حضور الطلاب وتسجيل الغياب، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات والتوجيهات المتعلقة بالتقييمات الأسبوعية. 

وكما أكد، أهمية تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم الجيد في التقييمات الأسبوعية، بالإضافة إلى مطابقة قوائم الفصول للتعليميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وتنشيط الأنشطة التربوية.

وكما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، مدرسة ادفينا الاعدادية الجديدة بنات، للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفاعل الطالبات مع المناهج والتقييمات الدراسية بانتظام.

وأكد الديب، ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المدارس، لضمان تحقيق جودة التعليم ومعالجة أي تحديات تعوق العملية التعليمية. 

 

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