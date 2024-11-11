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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري الكرة النسائية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تبدأ اليوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر ، مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

تشهد الجولة السابعة 6 مواجهات أبرزها مواجهة فريق نادي الزمالك بفريق وادي دجلة، وذلك بعد تأجيل المباراة السابعة من الدوري والتي كانت مقررة بين فريقي بيراميدز ومسار، نظرا لسفر ومشاركة فريق مسار في دوري أبطال إفريقيا في المغرب كممثل لمصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي :

وادي دجلة X الزمالك 

مودرن سبورت X المصري 

المعادي واليخت X المقاولون العرب 

الاتحاد السكندري X زد

الجونة X الطيران 

انبي X بالم هيلز 

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