بالفيديو.. طبيب عيون مصري يكشف تفاصيل إنقاذه لمئات الجرحى بقطاع غزة

قال محمد أحمد توفيق، طبيب العيون المصري، إنه ذهب إلى قطاع غزة في شهر مايو الماضي، عندما كان معبر رفح مفتوحًا، ويُسمح بالدخول منه إلى القطاع، مشيرًا إلى أن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية كان أسهل مما هي عليه الآن.

وأضاف "توفيق" في حواره عبر زووم لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه طلب من الأطباء تجهيز غرفة عمليات خاصة بالشبكية وبالعيون، إذ أنه حتى مايو الماضي لم يكن هناك غرفة عمليات للعيون الشبكية مجهزة.

وتابع، أنه كان دوره السفر مع منظمة الصحة العالمية لإيصال غرفة عمليات لشبكية العيون وتجهيزها بقطاع غزة، ومدتها كانت عشر أيام، متابعًا: "معبر رفح تم إغلاقه خلال هذه المدة، وعندما عشت الأحداث التي يمر بها سكان القطاع رأيت أن هناك دور يمكن القيام به داخل القطاع".

وأردف: "قبل شهر مايو كنت أشعر ان الشخص ليس له دور، ولكني أقمت وعشت 40 يوم في قطاع غزة كنت بكشف كل يوم من 60 لـ 70حالة، وعملنا 235 عملية خلال هذه الفترة، والتحدي كان في وجود المستهلكات الطبية المتاحة في هذه الفترة".