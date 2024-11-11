المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة وحقيبة من ربة منزل بالمطرية.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، القي القبض علي تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وتعود الواقعة تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من ربة منزل تتهم عاطلين بخطف حقيبتها ، وهاتف محمول وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.