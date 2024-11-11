رئيس مياه المنوفية يتفقد بعض المحطات بأشمون وقويسنا

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطتى مياه سنتريس والفرعونية المرشحة بفرع أشمون ومحطة رفع شبرا بخوم ومحطة معالجة ميت بره ومحطة رفع ميت العبسي ومحطة معالجة المنطقة الصناعية بفرع قويسنا للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة .

وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات وضرورة اجراء الصيانة الدورية لها حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.